Centros y plazas comerciales deben informar de seguro contra robos

La diputada Lidia Nallely Vargas Hernández afirmó que en los estacionamientos de plazas comerciales, no se ha cumplido la disposición legal de informar a los clientes sobre la existencia de un seguro contra robos, como es su obligación.

Dijo que este y otros temas como el aumento en las tarifas por el uso de ese espacio e incluso la colocación indebida de “arañas” para inmovilizar vehículos, se deben tratar en una mesa de trabajo con los responsables o representantes de las plazas.

Sobre el aumento a las tarifas de estacionamiento que en algunos casos pasaron de 12 a 18 pesos, la legisladora expuso que es injustificado y es una situación que ha generado una gran inconformidad porque no hay autoridad que defienda a los usuarios.

Dijo que fue una impulsora de la iniciativa para que los estacionamientos contrataran seguros que cubrieran daños a terceros, “el seguro contra robos siempre ha existido, pero no se colocan carteles donde se informe a los usuarios y a la fecha se sigue sin cumplir esa medida”.

Vargas Hernández recordó que “cuando nos reunimos con gerentes de plazas comerciales para revisar la iniciativa de que se les obligara a contratar un seguro de daños a terceros, hubo uno que me dijo que en ese caso, mejor no cobraban estacionamiento y les dije que eso querían los usuarios, que no cobraran y cada quien acudiría bajo su propio riesgo”.

Puntualizó Lidia Nallely Vargas que “no hay justificación alguna para que cobren más, los usuarios deben acudir a las autoridades municipales correspondientes y quejarse; nosotros vamos a generar mesas de trabajo con los gerentes de las plazas y saber qué está pasando, por qué aumentaron tan desproporcionadamente las tarifas”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...