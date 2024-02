ACUERDOS ENTRE AUTORIDADES DEL HOSPITAL CENTRAL Y TRABAJADORES SE VAN A CUMPLIR, PORQUE SON EN BENEFICIO DE LOS PACIENTES: DIP. YOLANDA CEPEDA ECHAVARRÍA  

SE HAN HECHO INVERSIONES IMPORTANTES EN MEDICAMENTOS E INSUMOS EN EL NOSOCOMIO Y CENTROS DE SALUD

El diálogo entre las autoridades y trabajadores del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, no solamente destraba el conflicto laboral existente sino que beneficia a los pacientes internados y a quienes acuden en busca de atención médica, señaló la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría.

La presidenta de la comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, señaló que se tiene que analizar todo lo que hay pendiente, todo lo que se tiene que solventar, y “tengo la seguridad que el Gobierno del Estado hará lo propio para cumplir los acuerdos a favor de los trabajadores”.

Expuso la legisladora “externo mi reconocimiento absoluto para ellos, el profesionalismo con el que tomaron esa decisión, la sensibilidad con la que han actuado, porque al fin y al cabo, los únicos que van a pagar las consecuencias de lo que se pensaba hacer –la huelga- iban a ser los pacientes”.

“Por humanidad y por amor a la profesión, qué bueno que se lograron acuerdos; siempre he sido una mujer que llama a que haya un diálogo responsable y que lleguen a buenos acuerdos para que, la gente, insisto, que acude al Hospital Central por una necesidad, no padezca un trato no digno para ellos”.

La diputada Cepeda Echavarría expuso que en lo que va del año, se han entregado aproximadamente 150 toneladas de medicamento y material de curación para el Hospital Central. Además, unos 17 millones de pesos para inversión en las 97 unidades médicas móviles, a los ocho hospitales comunitarios y a los cuatro hospitales generales”.

Manifestó que “ha habido exhortos por parte del Congreso del Estado al Gobierno Federal y todos se han atendido con puntualidad. El Hospital Central es muy importante en el estado potosino y hay que reconocer que a veces hay necesidades como una operación de emergencia y no se tiene en el momento el material para la cirugía, pero he sido testigo como presidenta de la Comisión de Salud, que se han hecho las gestiones necesarias para tener lo necesario”.

La diputada Cepeda Echavarria señaló que “es un hospital al que vienen familias de muchos municipios del estado potosino y esos esfuerzos de los tres niveles de gobierno son importantes. Hay que reconocer que los ayuntamientos de la Huasteca potosina y de todo el estado, le han estado invirtiendo recursos importantes al tema de salud y este diálogo que siempre ha habido, por parte del Congreso del Estado con el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Salud, ha sido invaluable para los buenos oficios y para tener respuesta inmediata a las necesidades que tiene el nosocomio”.

