Acertada la decisión de anticipar termino de ciclo escolar

La diputada Claudia Tristán Alvarado, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, indicó que la decisión de concluir anticipadamente el ciclo escolar para los alumnos de educación básica, se debe primordialmente para la protección de su salud, ante el incremento de brotes de contagio por COVID-19.

Consideró que el rezago educativo que enfrentan los estudiantes no se resolverá en este ciclo escolar, y lo urgente y vital es la protección de la salud y la vida de niñas, niños y adolescentes potosinos.

“Yo siempre he dicho que el rezago ya está presente, como afectación pudiéramos verlo así pero creo que más que eso es ponerlos a resguardo por la situación que está sucediendo; la salud es primero y si ya estamos ante la presencia de una quinta ola, que hay gente afectada, yo creo que si es importante la suspensión de clases y que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que esos aprendizajes que pueden no tenerse o no abordarse se tomen de otra manera”.

Precisó que el rezago educativo se viene arrastrando desde hace dos años, cuando el inicio de la pandemia por COVID-19, y si en esa ocasión se tomaron en cuenta acciones para realizar educación a distancia, es posible volverlas a implementar de requerirse.

“Si dos años y medio estuvimos a través de plataformas, podemos volverlo a hacer, un periodo corto, cuadernillos o lo que esté al alcance de las comunidades escolares; son 6 mil comunidades escolares que tomarán la mejor decisión para que se aborden los contenidos, para que las condiciones de aprendizajes hacia nuevo ciclo escolar se tomen en cuenta, porque no es adelantar las vacaciones porque sí, porque se suspenden clases, se cierra el ciclo pero los maestros no”.

Indicó que para abatir el rezago, se deben realizar las planeaciones necesarias para los siguientes ciclos escolares, a fin de ajustar los planes y programas que permitan que los alumnos completen los contenidos que se tienen previstos en el sistema educativo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...