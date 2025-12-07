CONGRESO APRUEBA REFORMA QUE RESPALDARÁ LOS DERECHOS DEL PERSONAL DOCENTE

* Las nuevas disposiciones legales fortalecen la certeza jurídica y el acompañamiento institucional para maestras y maestros en San Luis Potosí.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación (SEGE), celebra la aprobación del Congreso del Estado a la iniciativa de ley que tiene como objetivo primordial proteger a las y los docentes que con vocación guían el futuro de San Luis Potosí ante denuncias falsas.

Estas reformas, impulsadas por el secretario de Educación Juan Carlos Torres Cedillo y la ex diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, así como por la diputada María Leticia Vázquez Hernández presidenta de la Comisión Primera de Justicia y de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), donde se establecen medidas para sancionar denuncias falsas, asegurar investigaciones objetivas y reforzar la aplicación de protocolos institucionales en casos relacionados con el personal docente.

Con 25 votos a favor, una abstención y cero votos en contra, esta reforma marca un punto de inflexión en el panorama educativo potosino, consolidando un marco jurídico más justo y equilibrado que fortalece la confianza en las comunidades escolares, dando certeza a la labor docente.

Finalmente el titular de la SEGE Juan Carlos Torres Cedillo, destacó que esta aprobación es un paso para garantizar que los centros educativos sean espacios libres de violencia para todas las y los integrantes de la comunidad.