CONFIANZA INTERNACIONAL EN LA PAZ Y PROGRESO DEL ESTADO

* La visita de la Cónsul General de Estados Unidos valida los avances en seguridad, educación e infraestructura en el Estado.

La Cónsul General de Estados Unidos en Monterrey, Melissa Bishop, concluyó su visita a San Luis Potosí, destacando la paz, tranquilidad y desarrollo sin precedentes en el Estado. Durante dos días, recorrió diversos puntos y participó en actividades que reflejan la eficacia del Gobierno del Estado y la confianza que socios internacionales depositan en sus resultados.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó los encuentros oficiales, demostrando un liderazgo que impulsa la seguridad, educación e infraestructura sin límites. La funcionaría también participó en la celebración del Grito de Independencia, reflejo del respaldo institucional y la confianza que Estados Unidos tiene en la estrategia y gestión del Gobierno Estatal.

Además, dialogó con jóvenes locales y representantes académicos y empresariales, conociendo de cerca los programas educativos, de innovación y de intercambio internacional promovidos en la entidad. Estas experiencias evidencian cómo San Luis Potosí genera oportunidades que proyectan el talento local al mundo.

La Cónsul recorrió proyectos de infraestructura y plantas estratégicas, donde constató el desarrollo y modernización impulsados por el Estado. Cada encuentro reflejó los esfuerzos efectivos para consolidar la seguridad, el crecimiento económico y el bienestar de las y los potosinos.

La visita de Melissa Bishop confirma que San Luis Potosí no solo mantiene un entorno seguro y estable, sino que también proyecta confianza y liderazgo ante socios internacionales, siendo un referente de gobernabilidad y progreso sostenido.