Concluye IMSS San Luis Potosí Macro Jornada Nacional de Vasectomía sin Bisturí con 180 procedimientos

Derechohabientes y no derechohabientes de Unidades de Medicina Familiar de la capital potosina y de Ciudad Valles, acudieron a la realizarse el procedimiento.

La Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en San Luis Potosí, llevó a cabo la clausura de la Macro Jornada Nacional de Vasectomía sin Bisturí, que tuvo lugar del 17 al 30 de junio, y donde se realizaron satisfactoriamente 180 procedimientos a derechohabientes y no derechohabientes de manera gratuita.

Dicha jornada tuvo lugar en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 3, en Ciudad Valles, y No. 45 y 47 de la capital potosina; como parte de las actividades, el personal de salud que participó de manera entusiasta proporcionó orientación e información a los derechohabientes y no derechohabientes mayores de 18 años, que acudieron a realizarse dicho procedimiento.

La titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS en San Luis Potosí, doctora Cristina Rodríguez Néster, indicó que el objetivo de emprender estas jornadas consiste en promover la paternidad responsable mediante un método de anticoncepción seguro y permanente.

Explicó que este procedimiento se realiza en unidades médicas del Primer Nivel de Atención con personal capacitado y certificado en la realización del procedimiento.

Durante la ceremonia de clausura de la jornada, Rodríguez Néster reconoció al personal de salud que participó en la realización de 180 vasectomías durante su desarrollo, a derechohabientes y no derechohabientes de forma gratuita.

En el evento estuvieron presentes el secretario general de la Sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), doctor Claudio Salazar Hernández; el director de la UMF No. 47, doctor Edgar Roberto Ramírez Olivares, así como la directora de la UMF No. 45, doctora Mercedes Lucía Sandoval.

La especialista del IMSS afirmó que este método de planificación familiar definitivo tiene una efectividad del 99.7 por ciento.

Recomendó a la población informarse sobre este procedimiento y cuando se esté plenamente convencido de los beneficios que implica, para limitar su edad fértil o incluso aquellos hombres que no desean tener hijos, puede acudir a la UMF a solicitar la intervención.

Finalmente, sostuvo que en las diversas Unidades de Medicina Familiar se brinda consejería para continuar con otros métodos como el uso del condón, para prevenir infecciones de transmisión sexual.

