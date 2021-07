Conciertos de la Camerata de San Luis con el Mtro. Jaime Torres

La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, invita al público a la presentación de dos conciertos con la Camerata de San Luis, bajo la Dirección Artística del Mtro. Julio de Santiago, con la participación del talentoso tenor potosino, el Mtro. Jaime Torres, a llevarse a cabo el 22 de julio del presente, en el Museo Federico Silva y el 23 de julio en el Museo Francisco Cossío, ambos en punto de las 20:00 h, con cupo limitado

El programa incluirá Selecciones del Oratorio “Messiah”: Recitativo “Comfor ye my people”, Aria “Every valley shall be exalted”, Recitativo “He that dwelleth in heaven y Aria “Thou Shalt break them”, Seleciones de Ópera Barroca: Aria “Pastorello d´un povero armento”, Acto III Escena 6, de “Rodelinda” y Aria “Tergi l´ingiuste lagrime”, Acto III, de “Ezio (Aetius)”, de G. F. Handel y Selecciones del Oratorio “Magnificat”, BWV243 de J. S. Bach: Dueto Alto y Tenor “Et misericordia” con la mezzosoprano invitada Cynthia Irurzo y el Aria “Deposuit potentes”.

El Mtro. Jaime Torres, es originario de San Luis Potosí, alumno de las sopranos Irasema Terrazas, Liliana Del Conde, del barítono Arturo Rodríguez y de la Mezzosoprano Grace Echauri, y también ha tomado clases magistrales con cantantes como Lourdes Ambriz, Armando Mora, Josué Cerón, Alejandra Sandoval, Alfredo Portilla, entre otros.

Fue integrante del Coro de la Academia de Música Antigua de la UNAM, la primera en su tipo donde se especializan en música de los siglos XVII Y XVIII, recibiendo clases de personalidades como Marduk Serrano y Paola Gutiérrez, especialistas en música barroca; y cantando bajo la batuta de directores, especialistas también, como el Doctor Rafael Palacios, el Mtro. Horacio Franco, y el Mtro. Raúl Moncada.

Participó en el Primer Encuentro Operístico de verano con el Mtro. Armando Mora (AGS, julio 2011); en el Curso de Perfeccionamiento Operístico impartido por Linus Lerner (MORELIA 2014, SLP 2015, QRO 2015); así como en el prestigioso Encuentro Internacional de Ópera Artescénica (SALTILLO, julio 2015) recibiendo clases de personalidades como Marioara Trifán, Katherine Ciesinski, Joan Dornemann, etc; el Gesangsfestival Alemán de canto en San Luis Potosí con maestros como Falko Hönisch, Carsten Wittmoser, Gabriela Herrera, Susanna Klovsky, etc. (Enero 2016), y en el Festival de Ópera de Oaxaca (Diciembre 2017) con personalidades como Teresa Rodríguez e Yvonne Garza.

Como Solista, ha actuado con agrupaciones como la Orquesta Juvenil “Eduardo Mata”, la Orquesta de Cámara de Zacatecas, la Orquesta y Coro de la Ciudad de México, la Orquesta Sinfónica Mexiquense, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la Orquesta Sinfónica de Chimalhuacán, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, la Camerata de San Luis Potosí, por mencionar algunas; y bajo la batuta de directores de orquesta y ópera como José Miramontes Zapata, Enrique Bátiz Campbell, Enrique Patrón de Rueda, Gustavo Rivero Weber, Luis Manuel Sánchez, Samuel Pascoe.

Actualmente la Camerata de San Luis –antes Orquesta de Cámara Vladimir Vulfaman, fundada en 1988-, se encuentra bajo la dirección del Maestro Julio de Santiago y se ha presentado en distintos escenarios de la ciudad como: Museo Regional Potosino, Centro de las Artes, Museo Federico Silva, Museo Francisco Cossio, Ex Convento de San Agustín, Museo del Virreinato y Museo del Ferrocarril, Museo Leonora Carrington, en escuelas, universidades, barrios, y comunidades de difícil acceso.

Entre los objetivos que le definen, cuenta con el de dar apertura a que talentosos jóvenes de diversas instituciones musicales, puedan participar en conciertos como solistas, de la misma manera que a músicos invitados de otros estados.

El repertorio que maneja, cuenta con música del periodo barroco clásico y romántico, hasta obras del siglo XX, con compositores contemporáneos, vanguardistas y compositores potosinos, así como música popular mexicana para todo tipo de público.

Las fechas de reprogramación de actividades culturales de forma presencial se darán a conocer a través de los distintos espacios con los que cuenta la Secretaría de Cultura en San Luis Potosí, como redes sociales institucionales, la App “SLP Cultura” disponible para dispositivos móviles Android como iOS, y en medios de información y comunicación.

