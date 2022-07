Conciencia de la población sobre el autocuidado, puede ayudar a disminuir contagios

No minimizar síntomas y acudir a realizarse una prueba, ayuda a cortar contagios.

El Secretario de Salud de San Luis PotosíDaniel Acosta Díaz de León indicó que a más de dos años de la pandemia, y aunque se ha venido señalando que el Covid-19 llego para quedarse y que las vacunas no dan total inmunidad, ha habido relajación en la aplicación de medidas sanitarias, y por ahora se necesita apelar a la conciencia de la población para el autocuidado, ya que el uso de cubrebocas, lavado de manos, ventilación de espacios y sana distancia, esta comprobado que previenen y disminuyen los contagios.

No debe de ninguna manera obviarse el hecho de que el alza en casos de Covid-19 es en todo el país, en el Estado no ha dejado de hacerse pruebas gratuitas a la población desde la variante ómicron, e incluso se aumentaron los módulos de detección desde el 15 de junio, lo que genera un incremento en el registro de casos, pero el objetivo es que las personas contagiadas se queden en casa.

Aunque la gravedad de la enfermedad ha disminuido y los síntomas son más leves, e incluso pueden durar menos días, no significa que no haya personas que enfermen de manera grave y terminen necesitando atención hospitalaria, e incluso siguen presentándose muertes, por lo que el funcionario insistió en que no se debe bajar la guardia.

En cuanto al informe Diario de casos Covid-19 en San Luis Potosí, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud informan que fueron confirmados 416 nuevos contagios sumando en el Estado 195 mil 490 casos totales de este padecimiento.

De los nuevos contagios, 286 se detectaron en la Jurisdicción Sanitaria I; cinco, en la Jurisdicción Sanitaria II de Matehuala; cuatro en la Jurisdicción Sanitaria III de Villa de Pozos; 26, en la Jurisdicción Sanitaria IV de Rioverde; 72, en la Jurisdicción Sanitaria V de Ciudad Valles; 16, en la Jurisdicción Sanitaria VI de Tamazunchale y ninguno en la Jurisdicción Sanitaria VII de Tancanhuitz; en personas residentes de otra entidad se registraron siete nuevos casos.

La cifra de muertes, desafortunadamente aumenta a 7 mil 567 en la Entidad, al registrarse la defunción de una mujer de 64 años de edad; en lo que respecta a los estudios de nuevos casos, 273 son mujeres y 143 hombres en un rango de edad de 8 meses a 92 años de edad, y se encuentran hospitalizadas 38 personas, de las que ninguna requiere de respiración asistida.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...