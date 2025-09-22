27.9 C
San Luis Potosí
Con unidad y liderazgo, PRI renueva Comités Municipales

By Redacción
lunes, septiembre 22, 2025

* Sara Rocha tomó protesta a la nueva dirigencia municipal en Santa María del Río

En el Partido Revolucionario Institucional estamos fuertes y de la mano de nuestros liderazgos en cada uno de los municipios vamos a ser más competitivos en el 2027, manifestó la Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI Sara Rocha Medina, al tomarle protesta a la nueva dirigencia del Comité en Santa María del Río.

Junto con dirigentes de sectores y organizaciones, la dirigente estatal encabezó la toma de protesta de Israel Reyna Rosas como Presidente así como de María del Pilar Martínez Martínez como Secretaria General.

Sara Rocha sostuvo que el compromiso del PRI es tener sus estructuras listas en los 59 municipios del Estado.

«Somos un partido que está en el territorio y no en el escritorio. Estamos trabajando con nuestra militancia y nuestros liderazgos en cada uno de los municipios para estar listos en el 2027 y sacar la casta priísta», añadió.

Señaló que el PRI cuenta con una militancia activa que sabe que el nuestro  partido político sabe gobernar y ofrece resultados.

«Somos un partido que estamos capacitando a nuestra militancia para ser más fuertes y con liderazgos que son bien vistos en sus pueblos vamos a dar buenos resultados».

