Con unidad y gratitud, la Sección 52 del SNTE celebra el 40 aniversario de la Casa Hogar del Maestro Jubilado

La Sección 52 del SNTE conmemoró el 40 aniversario de la Casa Hogar del Maestro Jubilado con una emotiva ceremonia de agradecimiento, en la que se rindió homenaje a quienes han contribuido a la consolidación de este espacio que dignifica al magisterio potosino. El encuentro reunió a exsecretarios generales, exadministradoras, jefes de servicios y maestros jubilados, en un ambiente de reconocimiento y fraternidad.

La jornada fue encabezada por la Mtra. Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, Secretaria General de la Sección 52, quien afirmó que la Casa Hogar “no es un retiro, sino un homenaje permanente al magisterio potosino”. Subrayó además que“un maestro jamás deja de enseñar, jamás deja de ser ejemplo, jamás deja de ser guía”, y aseguró que la organización sindical seguirá siendo respaldo y familia para los docentes en retiro.

Como parte de la conmemoración se entregaron reconocimientos al Ing. J. Jesús Aranda Castillo, fundador de la Casa Hogar, cuya visión permitió cristalizar esta obra de gran trascendencia para el magisterio; así como a exadministradoras y jefes de servicios, por su dedicación al fortalecimiento de la institución.

También se hizo entrega del Seguro Mutualista a nueve beneficiarios, reafirmando el compromiso solidario de la Sección 52 con sus agremiados y sus familias.

El acto concluyó con un brindis amenizado por la música de la Estudiantina de la UASLP que imprimió un ambiente festivo y cercano a la celebración.

Con esta conmemoración, la Sección 52 del SNTE, ratifica que la experiencia y el ejemplo de los jubilados constituyen la raíz de la unidad sindical y la defensa de los derechos del magisterio.