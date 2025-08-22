28.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
ESTADO

CON RICARDO GALLARDO POLICIAS MUNICIPALES ACCEDERÁN A PENSIONES JUBILATORIAS

By Redacción
188
spot_img
viernes, agosto 22, 2025

• El Gobernador agradece el apoyo de la presente Legislatura para generar condiciones positivas para el desarrollo seguro de San Luis Potosí.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona se dijo complacido por la aprobación que el pleno del Congreso del Estado dio a su iniciativa para asegurar un retiro digno de las casi 3 mil integrantes de los cuerpos de seguridad pública de los 59 municipios de San Luis Potosí, quienes con esta reforma tendrán derecho a una pensión jubilatoria.
Confió que con la certeza jurídica de acceder a un retiro digno, los policías municipales habrán de hacer un excelente trabajo, aunado a que los ayuntamientos ahora sí tendrán que ejercer los recursos del Ramo 33 destinado a la capacitación, equipo y patrullas para sus corporaciones policiacas.
Detalló que la inseguridad pública es una de las demandas más sentidas de la población y que los ayuntamientos están obligados a atenderla.
Ricardo Gallardo Cardona agradeció el apoyo de la presente Legislatura, cuyos integrantes se han sumado a la transformación del Estado, dejando de lado colores y partidos, en aras de generar condiciones positivas para el desarrollo seguro de San Luis Potosí.

Artículo anterior
Gobierno presenta las carreras “México Imparable”, ¿cuándo y en dónde se realizarán?
Artículo siguiente
SAN LUIS POTOSÍ BRILLA CON EVENTOS SIN LÍMITES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.