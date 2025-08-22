CON RICARDO GALLARDO POLICIAS MUNICIPALES ACCEDERÁN A PENSIONES JUBILATORIAS

• El Gobernador agradece el apoyo de la presente Legislatura para generar condiciones positivas para el desarrollo seguro de San Luis Potosí.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona se dijo complacido por la aprobación que el pleno del Congreso del Estado dio a su iniciativa para asegurar un retiro digno de las casi 3 mil integrantes de los cuerpos de seguridad pública de los 59 municipios de San Luis Potosí, quienes con esta reforma tendrán derecho a una pensión jubilatoria.

Confió que con la certeza jurídica de acceder a un retiro digno, los policías municipales habrán de hacer un excelente trabajo, aunado a que los ayuntamientos ahora sí tendrán que ejercer los recursos del Ramo 33 destinado a la capacitación, equipo y patrullas para sus corporaciones policiacas.

Detalló que la inseguridad pública es una de las demandas más sentidas de la población y que los ayuntamientos están obligados a atenderla.

Ricardo Gallardo Cardona agradeció el apoyo de la presente Legislatura, cuyos integrantes se han sumado a la transformación del Estado, dejando de lado colores y partidos, en aras de generar condiciones positivas para el desarrollo seguro de San Luis Potosí.