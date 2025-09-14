CON RICARDO GALLARDO, LA EDUCACIÓN AVANZA EN LA HUASTECA

* El compromiso del Gobierno del Estado con la educación se hace realidad en las cuatro regiones, con la renovación de escuelas en diversas comunidades beneficiando a cientos de niñas, niños y jóvenes.

Gracias al respaldo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, hoy la transformación de la educación en la Huasteca es una realidad. El compromiso del Gobierno del Estado con la niñez y juventud potosina se refleja en la renovación de múltiples instituciones educativas que por años estuvieron en el abandono.

En el municipio de Aquismón, ya se trabaja en la remodelación del jardín de niños Bertha Von Glumer, en la comunidad de La Caldera, ofreciendo a los más pequeños espacios dignos y seguros para su aprendizaje. También, en la comunidad de Los Otates, se lleva a cabo la rehabilitación de la primaria Benito Juárez, mejorando significativamente las condiciones para estudiantes y docentes.

Los trabajos continúan en la preparatoria Luis Donaldo Colosio de Palo de Arco, así como en la primaria José María Morelos de Tanchachín, instituciones que ahora contarán con instalaciones renovadas para brindar una educación de calidad. Además, en Tancuime, el preescolar comunitario Emiliano Zapata también está siendo intervenido, al igual que la primaria Josefa Ortiz de Domínguez en Agua Amarga.