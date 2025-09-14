26.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

CON RICARDO GALLARDO, LA EDUCACIÓN AVANZA EN LA HUASTECA

By Redacción
76
spot_img
domingo, septiembre 14, 2025

* El compromiso del Gobierno del Estado con la educación se hace realidad en las cuatro regiones, con la renovación de escuelas en diversas comunidades beneficiando a cientos de niñas, niños y jóvenes.

Gracias al respaldo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, hoy la transformación de la educación en la Huasteca es una realidad. El compromiso del Gobierno del Estado con la niñez y juventud potosina se refleja en la renovación de múltiples instituciones educativas que por años estuvieron en el abandono.
En el municipio de Aquismón, ya se trabaja en la remodelación del jardín de niños Bertha Von Glumer, en la comunidad de La Caldera, ofreciendo a los más pequeños espacios dignos y seguros para su aprendizaje. También, en la comunidad de Los Otates, se lleva a cabo la rehabilitación de la primaria Benito Juárez, mejorando significativamente las condiciones para estudiantes y docentes.
Los trabajos continúan en la preparatoria Luis Donaldo Colosio de Palo de Arco, así como en la primaria José María Morelos de Tanchachín, instituciones que ahora contarán con instalaciones renovadas para brindar una educación de calidad. Además, en Tancuime, el preescolar comunitario Emiliano Zapata también está siendo intervenido, al igual que la primaria Josefa Ortiz de Domínguez en Agua Amarga.

Artículo anterior
SIN PRECEDENTE, CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN SOLEDAD: JUAN MANUEL NAVARRO
Artículo siguiente
POR UNANIMIDAD EL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ EL DECRETO QUE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.