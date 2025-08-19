CON RICARDO GALLARDO FAMILIAS POTOSINAS TIENEN HOY MÁS INGRESOS ECONÓMICOS

• De acuerdo con el INEGI las y los potosinos reciben 515 pesos más en sus programas sociales que brinda el Gobernador.

Durante el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona el promedio trimestral de ingreso de las familias potosinas ha aumentado y por consiguiente su poder adquisitivo y su nivel de vida, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El ejercicio estadístico revela que de 2022 al 2024, el ingreso proveniente de programas gubernamentales con este Gobierno aumentó 24.7 puntos porcentuales, al pasar de 2,086 a 2,601 pesos, de tal manera que los apoyos directos que Ricardo Gallardo otorga a personas de la tercera edad, a quienes presentan alguna discapacidad y madres solteras ya se reflejan favorablemente en los ingresos familiares.

Además, en el mismo lapso el ingreso por salario tuvo un incremento del 10.7 por ciento, al pasar del 42 mil 845 a 47 mil 432 mil pesos en promedio trimestral. Al respecto, el último censo económico realizado por el INEGI ubica a San Luis Potosí en la octava posición a nivel nacional en percepción salarial, superando el promedio nacional.

Lo anterior ha hecho posible que más de 340 mil personas en San Luis Potosí hayan abandonado la pobreza, según estudio realizado por el INEGI y dado a conocer la semana pasada.