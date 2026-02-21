32 C
San Luis Potosí
CON PRESENCIA INTERINSTITUCIONAL, SE ATIENDEN INCENDIOS EN CERRITOS, GUADALCÁZAR Y MEXQUITIC DE CARMONA

sábado, febrero 21, 2026

• Participan elementos de SEDENA, Protección Civil Estatal y municipal y de la CONAFOR

El Gobierno Estatal de Ricardo Gallardo Cardona, a través de una coordinación interinstitucional, intensifica las labores de combate contra los incendios forestales que se mantienen en diversas zonas del Estado, parte del compromiso para salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población, así como la preservación de los ecosistemas.

Este sábado, cuadrillas conformadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Protección Civil Estatal y municipal y de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), continuaron con trabajos para controlar un incendio en Estación Montaña, del municipio de Cerritos, además de San Carlos en Guadalcázar.

En Estación Montaña, se desplegó un estado de fuerza de 23 personas por parte de CONAFOR, 5 de PCE, 5 de PCM, 11 de SEDENA y 25 voluntarios. En San Carlos participaron 5 de PCE, 18 de CONAFOR y 14 brigadistas de Guadalcázar.

Cabe mencionar que la noche de este viernes, también se atendió un incendio forestal en el cerro de Damián Carmona en Mexquitic, el cual fue controlado en su totalidad.

