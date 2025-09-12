CON JORNADA DE ENTREGA DEPRÓTESIS, GOBIERNO ESTATAL FORTALECE INCLUSIÓN SIN LÍMITES

* El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia concreta una jornada más de entrega de prótesis para usuarios del CREE.

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), realizó una nueva jornada de entrega de prótesis dirigidas a personas con discapacidad de distintos municipios de San Luis Potosí, refrendando el compromiso de mejorar su calidad de vida mediante apoyos funcionales que difícilmente podrían adquirirse por cuenta propia.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado fortalece sin límites la atención integral y el acompañamiento en sus procesos a las y los beneficiarios, desde la valoración y rehabilitación hasta el momento de recibir su prótesis, garantizando un proceso cercano y humano, tal como lo ha instruido el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Al respecto Virginia Zúñiga Maldonado, directora general del DIF Estatal, dijo que los apoyos funcionales “llegan sin límites a cada rincón del estado”, y detalló que uno de estos casos es el de Delia Ortiz, originaria de Xilitla, quien recibió una prótesis de pierna, con lo que ahora tendrá una mejor calidad de vida y será más independiente.