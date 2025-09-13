CON GESTIONES DE RICARDO GALLARDO, PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ANUNCIA PAGO A DOCENTES DE TELESECUNDARIA.

Por gestiones del Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se destinarán recursos federales para pagar la deuda histórica a las y los maestros de telesecundaria en el Estado, a quienes la herencia maldita reprimió sus derechos laborales por décadas.

En el marco de su visita a San Luis Potosí este sábado 13 de septiembre para rendir su primer informe nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo del Gobernador Ricardo Gallardo en San Luis Potosí a favor del crecimiento y la justicia social para las y los potosinos, así como su gestión a favor de las y los maestros de telesecundaria a quienes la herencia maldita les quitó sus aportaciones de jubilación para jugarlas en la bolsa mexicana de valores con fatales desenlaces.

Por lo anterior, la presidenta de México anunció desde el Centro de Negocios Potosí que se distribuirán recursos federales para la reposición de los recursos que le fueron robados por el PRIAN al magisterio potosinos.

Cabe resaltar el esfuerzo del Gobierno del Estado, que en diversas ocasiones asumió el pago de una parte de dichos recursos a favor de las y los docentes de telesecundaria, en el ánimo de restituir suS derechos salariales, aún cuando la nómina magisterial es totalmente federal.

Por su parte, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona refrendó su compromiso de trabajar en conjunto con la presidenta y su gobierno federal para impulsar el desarrollo social, la infraestructura y la certeza laboral de las y los potosinos.