CON FINANZAS ESTATALES SALUDABLES HAY INVERSIÓN ESTRATÉGICA

• El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona dijo que, gracias a la confianza ciudadana en su gobierno, la recaudación estatal aumentó en diversos rubros.

San Luis Potosí tiene más estabilidad económica y las y los potosinos una mejor calidad de vida, destacó el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien dio a conocer que gracias a la confianza ciudadana aumentó la recaudación estatal, la cual se traduce a proyectos de inversión estratégicos como educación, infraestructura y seguridad.

El Mandatario potosino resaltó que San Luis Potosí es una de las entidades con mayor crecimiento en ingresos estatales, ya que, al cierre del mes de agosto del 2025 sumaron 5 mil 100 millones de pesos, un 24.7 por ciento más que el año anterior, resultado de las contribuciones sobre erogaciones por remuneraciones al Trabajo Personal, hospedaje, control vehicular, Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera, entre otros.

Precisó que San Luis Potosí fue el primer Estado del país en otorgar licencias y placas sin costo, un programa que ha entregado un acumulado de 1 millón 100 mil de placas y 965 mil licencias de conducir y que representa un apoyo sin límites a las familias.

Así mismo, Gallardo Cardona subrayó que las y los potosinos ahora sí ven resultados y que sus contribuciones regresan en forma de carreteras, escuelas, seguridad y programas sociales, luego de más de 30 años de abandono de la herencia maldita.

Finalmente, comentó que, en materia de deuda pública, la evaluación de las agencias calificadoras se mantiene positivamente estable y que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, estima un gasto federalizado de 59 mil 400 millones de pesos, un incremento del 1.6 por ciento respecto al 2025, para llevar más apoyo sin límites a las cuatro regiones.