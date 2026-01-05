CON APOYO DEL ESTADO, SAN LUIS POTOSÍ ACELERA LIDERAZGO INDUSTRIAL

• La Entidad vive uno de los periodos de mayor expansión económica y atracción de inversiones.

San Luis Potosí continúa consolidándose como una de las economías más dinámicas del país, con un crecimiento sin límites gracias a nuevas inversiones, ampliaciones de plantas y el fortalecimiento de sectores estratégicos que generan miles de empleos formales y consolidan un ecosistema industrial más competitivo y diversificado.

Lo anterior lo afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez, quien destacó que este panorama es resultado de una política de desarrollo implementada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que ha permitido que empresas globales como Filtrum Autocomp Ltd, Continental Tire, Daikin, Franke, Yamaguchi, Dasung y Volex reafirmen su confianza en San Luis Potosí, mediante expansiones o instalación de operaciones.

Detalló que adicionalmente, se inauguró la ruta de vuelo San Luis Potosí-Ciudad de México (AIFA) por parte de Aerus; se amplió la planta de acopio y reciclaje Arca Continental Coca Copa-Petstar y Suacero inauguró una nueva planta, entre otras.

El funcionario detalló que la llegada y ampliación de empresas de origen suizo, japonés, coreano, estadounidense e indio refleja la efectividad de la estrategia de promoción económica del actual gobierno estatal, que se ha distinguido por brindar certeza, infraestructura, seguridad y acompañamiento a los inversionistas y resaltó que 2026 serán clave para consolidar más proyectos automotrices, logísticos, tecnológicos y de manufactura avanzada.