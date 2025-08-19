CON APOYO DE RICARDO GALLARDO INICIA EN SAN LUIS RUTAS DE LA SALUD

• El Gobernador de San Luis Potosí participó vía zoom en el arranque de la distribución de medicamentos a clínicas de todo el país.

El Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, se enlazó a la Conferencia del Pueblo, de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, para iniciar al programa Rutas de la Salud, que garantizará medicamentos e insumos para los 217 centros médicos del IMSS-Bienestar de San Luis Potosí, a través de más de 30 unidades y más de 25 rutas, con lo que se garantiza una salud sin límites para las familias potosinas.

Gallardo Cardona destacó que, con este arranque, San Luis Potosí recibirá de manera continua y suficiente los medicamentos necesarios para las unidades médicas, fortaleciendo la atención en las cuatro regiones del Estado para que ninguna familia vuelva a sufrir por falta de medicinas, por lo que reconoció y agradeció el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Con una conexión a los 23 estados que se han sumado al IMSS-Bienestar, se dio a conocer que las Rutas de la Salud, es un modelo de distribución de medicamos e insumos en todo el país, con vehículos y rutas dedicadas en apoyo a la población, lo que garantizará un stock logístico, ordenado y sistemático para los centros de salud, con el mismo número de medicamentos, como un volumen estandarizados, para el primer nivel de atención.

El Gobernador Ricardo Gallardo refrendó su compromiso de trabajar en estrecha coordinación con el Gobierno de México para consolidar un sistema de salud más sólido a favor de las y los potosinos, con hospitales equipados, personal médico suficiente y medicinas gratuitas para una salud sin límites en los 59 municipios.