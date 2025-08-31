18.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
ESTADO

CON 1 MILLÓN DE PLANTAS, ESTADO REFORESTARÁ SIERRA DE SAN MIGUELITO

By Redacción
96
spot_img
sábado, agosto 30, 2025

• Supervisa Segam, dependencias estatales y federales el plan de introducción de un millón de especies en la Sierra de San Miguelito.

La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), realizó una reunión de trabajo para la estrategia de reforestación con variedades nativas, donde se presentó el plan de introducción de un millón de especies en la Sierra de San a Miguelito, con el fin de fortalecer la cobertura vegetal y preservar la biodiversidad de este ecosistema.
En cumplimiento al compromiso del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, la titular de Segam, Sonia Mendoza Díaz dio a conocer que acordaron trabajar de manera conjunta para asegurar que las especies a introducir sean propias de la Sierra, con características de bajo requerimiento hídrico, así como llevar un seguimiento del proceso para consolidar resultados.
En el encuentro se subrayó la necesidad de impulsar la restauración de suelos como parte integral del proyecto de reforestación, diversificando las especies a sembrar y generando mejores condiciones ambientales.
En el encuentro participaron la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), así como representantes de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Artículo anterior
FENAPO 2025: RECONOCIMIENTO A LA GRANDEZA ARTESANAL DE SAN LUIS POTOSÍ
Artículo siguiente
EL TURISMO QUE SE REGISTRÓ EN EL PERIODO VACACIONAL DE VERANO REPORTÓ UNA IMPORTANTE DERRAMA ECONÓMICA PARA SAN LUIS POTOSÍ
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.