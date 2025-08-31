CON 1 MILLÓN DE PLANTAS, ESTADO REFORESTARÁ SIERRA DE SAN MIGUELITO

• Supervisa Segam, dependencias estatales y federales el plan de introducción de un millón de especies en la Sierra de San Miguelito.

La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), realizó una reunión de trabajo para la estrategia de reforestación con variedades nativas, donde se presentó el plan de introducción de un millón de especies en la Sierra de San a Miguelito, con el fin de fortalecer la cobertura vegetal y preservar la biodiversidad de este ecosistema.

En cumplimiento al compromiso del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, la titular de Segam, Sonia Mendoza Díaz dio a conocer que acordaron trabajar de manera conjunta para asegurar que las especies a introducir sean propias de la Sierra, con características de bajo requerimiento hídrico, así como llevar un seguimiento del proceso para consolidar resultados.

En el encuentro se subrayó la necesidad de impulsar la restauración de suelos como parte integral del proyecto de reforestación, diversificando las especies a sembrar y generando mejores condiciones ambientales.

En el encuentro participaron la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), así como representantes de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).