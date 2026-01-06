COMPROMISO FIRME POR UN 2026 ESTABLE EN SAN LUIS POTOSÍ

• El Gobierno del Estado reafirma su compromiso de mantener la estabilidad, gobernabilidad y bienestar en San Luis Potosí durante 2026.

El Gobierno del Estado refrenda su compromiso de que 2026 sea un año de estabilidad, gobernabilidad y bienestar para San Luis Potosí, con un balance positivo en materia social, económica y de desarrollo. El objetivo es claro: mantener condiciones favorables mediante el trabajo coordinado entre las dependencias estatales, el fortalecimiento del diálogo social y la aplicación de políticas públicas que impulsen la estabilidad y el crecimiento de la entidad.

Así lo afirmó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, al referirse a las expectativas para este 2026, un año que presentará importantes retos, entre ellos el inicio del proceso electoral rumbo a 2027. Subrayó que es fundamental que los procesos políticos no alteren la paz social, privilegiando el diálogo, la legalidad y la atención permanente a las necesidades de las y los potosinos, para que el estado continúe siendo un referente de estabilidad y desarrollo.

El funcionario destacó que, desde 2021 y bajo el liderazgo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí ha logrado avances sostenidos en infraestructura, desarrollo económico, seguridad y atención social. Puntualizó que el Mandatario Estatal exhortó al Gabinete Legal a redoblar esfuerzos durante 2026, consolidar los logros alcanzados y enfrentar con responsabilidad los desafíos del año.