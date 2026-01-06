19 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

COMPROMISO FIRME POR UN 2026 ESTABLE EN SAN LUIS POTOSÍ

By Redacción
132
spot_img
martes, enero 6, 2026

• El Gobierno del Estado reafirma su compromiso de mantener la estabilidad, gobernabilidad y bienestar en San Luis Potosí durante 2026.

El Gobierno del Estado refrenda su compromiso de que 2026 sea un año de estabilidad, gobernabilidad y bienestar para San Luis Potosí, con un balance positivo en materia social, económica y de desarrollo. El objetivo es claro: mantener condiciones favorables mediante el trabajo coordinado entre las dependencias estatales, el fortalecimiento del diálogo social y la aplicación de políticas públicas que impulsen la estabilidad y el crecimiento de la entidad.
Así lo afirmó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, al referirse a las expectativas para este 2026, un año que presentará importantes retos, entre ellos el inicio del proceso electoral rumbo a 2027. Subrayó que es fundamental que los procesos políticos no alteren la paz social, privilegiando el diálogo, la legalidad y la atención permanente a las necesidades de las y los potosinos, para que el estado continúe siendo un referente de estabilidad y desarrollo.
El funcionario destacó que, desde 2021 y bajo el liderazgo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí ha logrado avances sostenidos en infraestructura, desarrollo económico, seguridad y atención social. Puntualizó que el Mandatario Estatal exhortó al Gabinete Legal a redoblar esfuerzos durante 2026, consolidar los logros alcanzados y enfrentar con responsabilidad los desafíos del año.

Artículo anterior
SEGURIDAD ALIMENTARIA IMPACTA EN LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN
Artículo siguiente
AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD HABILITA CENTRO DE ACOPIO DE ÁRBOLES NAVIDEÑOS NATURALES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.