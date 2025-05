COMITÉ DEL MANEJO DEL FUEGO INFORMA QUE NO HAY INCENDIOS FORESTALES ACTIVOS EN LA ENTIDAD

* El comité pide a la población a seguir realizando acciones de prevención para evitar que se generen incendios forestales.

El Comité del Manejo del Fuego informa que, al momento, no hay incendios activos en la entidad. El último incendio registrado fue el de Lagunillas en la comunidad de Tamán, el cual como se pudo apreciar en el monitoreo aéreo que se realizó este viernes se encuentra liquidado.

El comité informa que aunque la temporada crítica de incendios forestales está llegando a su fin ya que concluye el 30 de junio, no se debe de bajar la guardia ya que las temperaturas aún pueden generar riesgos de incendios forestales.

Ante esto hace un llamado a evitar realizar quemas agrícolas en horarios no permitidos y de no hacer fogatas, para prevenir nuevos incidentes y proteger la seguridad de la población y el medio ambiente.