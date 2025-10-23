24.6 C
COLOR Y TRADICIÓN EN DESFILE MONUMENTAL DE “XANTOLO EN TU CIUDAD”

By Redacción
112
jueves, octubre 23, 2025
• Con la participación de cuatro mil personas y 40 carros alegóricos, el monumental desfile se realizará este sábado 25 de octubre a las 17:00 horas.

Como parte de las celebraciones de “Xantolo en tu ciudad”, este sábado 25 de octubre, la avenida Venustiano Carranza se llenará de color, alegría y música con el monumental desfile en el que participarán más de 4 mil personas. El recorrido iniciará a las 17:00 horas desde la Glorieta González Bocanegra y concluirá en la plaza de Fundadores, informó la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).
El titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, invitó a las y los potosinos a sumarse a esta gran celebración, acudiendo caracterizados para disfrutar de las sorpresas y actividades familiares que se tienen preparadas. Destacó que esta tradición del Día de Muertos que impulsa el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, consolida a San Luis Potosí como un referente nacional en actividades culturales.
El desfile contará con la participación de escuelas públicas y privadas, así como de personal de diversas dependencias estatales, comparsas tradicionales de la Huasteca y delegaciones invitadas de varios municipios, además de la presencia especial de la Ciudad de México y del país invitado, Brasil. La transmisión podrá seguirse a través de las redes sociales oficiales de las dependencias y distintos medios de comunicación.

