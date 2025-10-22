COESPO CELEBRA 37 AÑOS TRABAJANDO POR LAS FAMILIAS POTOSINAS

• Se realizarán actividades conmemorativas los días 27 y 28 de octubre, incluyendo una galería histórica y conversatorios transmitidos en línea.

En el marco de su 37 aniversario, el Consejo Estatal de Población (Coespo) reafirma sin límites su labor como un organismo fundamental en la construcción y seguimiento de políticas públicas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias potosinas. Bajo la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se fortalecen acciones enfocadas en brindar apoyo a las familias.

Durante más de tres décadas, el Coespo ha promovido programas como la erradicación del embarazo adolescente, el Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil, que busca generar conciencia en niñas, niños y jóvenes sobre su papel en la sociedad. Además, para conmemorar este aniversario, se realizarán actividades los días 27 y 28 de octubre, entre ellas la exposición de una galería histórica en el Jardín de San Miguelito y conversatorios sociodemográficos, que serán transmitidos en vivo por redes sociales.