15.3 C
San Luis Potosí
type here...
ESTADO

COESPO CELEBRA 37 AÑOS TRABAJANDO POR LAS FAMILIAS POTOSINAS

By Redacción
122
miércoles, octubre 22, 2025
spot_img

• Se realizarán actividades conmemorativas los días 27 y 28 de octubre, incluyendo una galería histórica y conversatorios transmitidos en línea.

En el marco de su 37 aniversario, el Consejo Estatal de Población (Coespo) reafirma sin límites su labor como un organismo fundamental en la construcción y seguimiento de políticas públicas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias potosinas. Bajo la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se fortalecen acciones enfocadas en brindar apoyo a las familias.
Durante más de tres décadas, el Coespo ha promovido programas como la erradicación del embarazo adolescente, el Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil, que busca generar conciencia en niñas, niños y jóvenes sobre su papel en la sociedad. Además, para conmemorar este aniversario, se realizarán actividades los días 27 y 28 de octubre, entre ellas la exposición de una galería histórica en el Jardín de San Miguelito y conversatorios sociodemográficos, que serán transmitidos en vivo por redes sociales.

 

Artículo anterior
CON FINANZAS ESTATALES SALUDABLES HAY INVERSIÓN ESTRATÉGICA
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.