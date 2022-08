Coepris verifica calidad de alimentos en FENAPO

Coepris cuenta con 12 verificadores en Fenapo que se encargan de vigilar productos y establecimientos para evitar riesgos a la salud de los visitantes

Como parte de las actividades que realiza personal de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) en su edición 2022, se encuentra la vigilancia en el manejo higiénico y buen estado de los alimentos, lo que ha generado el decomiso y destrucción de aquellos productos que no cumplen con los requerimientos necesarios, logrando así que no sean adquiridos y consumidos por las personas.

Para ello, la dependencia estatal comisionó a 12 personas que se encargan de inspeccionar el manejo de alimentos en todo el recinto.

Hasta el momento se han decomisado y destruido siete kilogramos de alitas, 7.5 kilogramos de salchicha, 20 brochetas de carne de cerdo, 30 brochetas de camarón y 14 litros de nieve, productos que no cumplían con los requerimientos.

En coordinación con el Patronato de la Fenapo, Protección Civil Estatal, Guardia Civil Estatal y líderes de ambulantes acordaron suspender la venta de camarones para evitar riesgos sanitarios.

Coepris mantendrá y fortalecerá sus inspecciones en las próximas semanas de feria, por lo que está garantizada la seguridad de la ciudadanía que decida consumir alimentos.

