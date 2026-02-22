15.9 C
San Luis Potosí
ESTADO

CLÍNICAS ROSAS FORTALECEN LA ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA EN LA CAPITAL

By Redacción
domingo, febrero 22, 2026

* La supervisión permanente garantiza servicios médicos accesibles y consolida el respaldo a la salud de las familias potosinas.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona impulsa sin límites el fortalecimiento de los servicios de salud a través de las Clínicas Rosas, donde se brinda atención a la población que no cuenta con servicio médico de alguna institución pública o privada. Como parte del seguimiento, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Rosario Martínez Galarza, constató el funcionamiento de este programa que amplía el acceso a consultas, prevención y diagnóstico oportuno, reflejando el compromiso sin límites para proteger el bienestar de las y los potosinos.
Durante la jornada sabatina, cerca de mil personas recibieron atención médica preventiva gratuita, que incluyó detección de enfermedades respiratorias, diabetes, hipertensión e infecciones, así como revisiones dentales y exámenes de la vista para niñas y niños. Estas acciones permiten identificar oportunamente padecimientos y ofrecer tratamientos adecuados.
El programa continúa abierto para quienes deseen integrarse, facilitando consultas ilimitadas, medicamentos del cuadro básico, estudios de laboratorio, atención dental y servicios de optometría. Con 11 clínicas en operación en las cuatro regiones y en coordinación con los Servicios de Salud, estas acciones consolidan el cambio que se vive y se siente, acercando servicios esenciales que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias.

