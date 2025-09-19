CLÍNICAS ROSAS BRINDAN SALUD SIN LÍMITES A MÁS DE 160 MIL PERSONAS

• El Programa implementado por el Gobernador Ricardo Gallardo alcanzó 11 Clínicas Rosas con más de 160 mil beneficiarias y beneficiarios.

Resultado de una política social de atención a quienes más lo necesitan, en cuatro años, el Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) llevó atención en salud sin límites a más de 160 mil personas de las cuatro regiones a través de las 11 Clínicas Rosas instaladas en las cuatro regiones.

La titular de la dependencia, María del Rosario Martínez Galarza, dio a conocer que acorde con la agenda 2030 que lleva a México hacia el cumplimiento de los principales objetivos; fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género, este programa consolida el trabajo para la disminución de porcentajes de pobreza.

Dijo que San Luis Potosí continúa llevando apoyo a beneficiarias y beneficiarios en las 11 clínicas rosas instaladas en Matehuala, Tamazunchale, Ciudad Valles, Rioverde, Villa de Reyes, Soledad de Graciano Sánchez, y la capital potosina, de manera gratuita con revisión general, consulta dental, examen de la vista y lentes, análisis clínicos, examen de papanicolau, medicamentos, entre otros.

La Sedesore trabaja en coordinación con la Secretaría de Salud reforzando la atención médica y brindando más y mejores servicios y con la propuesta de 4 clínicas rosas más en zonas de atención prioritaria para llevar más accesos a los servicios de salud en los 59 municipios.