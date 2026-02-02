CLÍNICAS ROSA: ALIADAS EN SALUD DE LAS Y LOS POTOSINOS: RICARDO GALLARDO

• El Gobernador de San Luis Potosí informó que este programa, que brinda atención en salud de manera gratuita a las familias potosinas, refuerza los servicios en el mismo rubro que brinda el gobierno federal, como IMSS-Bienestar.

Más de 165 mil mujeres, niñas, niños y hombres de las cuatro regiones del Estado han recibido apoyo sin límites en estudios de laboratorio, medicamentos o consultas médicas gratuitas a través de la Clínicas Rosa, uno de los programas más importantes que el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona implementa en San Luis Potosí.

Con 11 unidades distribuidas en las cuatro regiones, el Gobierno del Estado brinda servicios en salud a las familias, mejorando sus condiciones de vida y apoyando su economía, además de que estos servicios gratuitos estatales complementan la atención que reciben a través de los servicios federales en salud como el IMSS-Bienestar.

“Con las Clínicas Rosa, miles de pacientes potosinos pueden hacerse estudios de laboratorio gratuitos que el IMSS Bienestar necesita para atender de manera oportuna sus padecimientos”, explicó el Gobernador, Ricardo Gallardo añadiendo que también brindan servicio dental y examen de la vista con posibilidad de hasta cuatro lentes anuales, además de campañas preventivas, detección de cáncer, vacunación y educación sexual.

Precisó que las Clínicas Rosa son una política pública que acerca atención preventiva y medicamentos gratuitos a quienes más lo necesitan, principalmente a las mujeres y a sus hijas e hijos, pero que actualmente también atiende a los hombres.

Asi mismo, el jefe de gobierno estatal dijo que, de forma adicional, su administración implementa el programa “Visitando Corazones”, que lleva atención en salud hasta los hogares de las y los potosinos, demostrando el cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí, con el objetivo de reducir gastos en las familias, mejorar la detección temprana de enfermedades y elevar la calidad de vida de las y los potosinos.