CLAUDIA SHEINBAUM Y RICARDO GALLARDO ENTREGAN MÁS APOYO Y SUPERVISAN LABORES DE LIMPIEZA EN TAMAZUNCHALE

* La Presidenta de México reconoció la respuesta inmediata del Gobernador del Estado ante la emergencia.

* Familias afectadas recibieron enseres domésticos, víveres y atención directa en sus hogares.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, recorrieron los barrios y colonias más afectados por las recientes inundaciones en Tamazunchale, donde supervisaron las labores de limpieza y entregaron más apoyos a las familias que perdieron su patrimonio.

Durante el recorrido de trabajo, la Presidenta Sheinbaum reconoció el buen trabajo del Gobernador Ricardo Gallardo y por su respuesta inmediata ante la emergencia, y ambos entregaron colchones, estufas, refrigeradores y paquetes alimentarios, además de constatar los avances en las tareas de saneamiento y desinfección que realiza el personal de los tres órdenes de gobierno.

Por su parte, Ricardo Gallardo al recorrer las calles de la colonia San Rafael y el Barrio del Carmen, refrendó su compromiso con las familias potosinas, asegurando que la ayuda continuará llegando hasta los rincones más apartados de la Huasteca, al resaltar que «seguiremos trabajando junto con el Gobierno de México para que cada familia recupere su hogar y nadie se quedará sin apoyo”, afirmó el mandatario.