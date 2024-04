Claudia Sheinbaum ganó el debate y exhibió a la mafia del poder y la herencia maldita: PVEM

La candidata que representa al Partido Verde presentó propuestas sólidas y relevantes para el beneficio de todos los mexicanos

Para el Partido Verde en San Luis Potosí, es un orgullo respaldar a la candidata a la Presidencia de la República Claudia Sheinbaum, por sus propuestas sólidas que garantizan la continuidad de la transformación en favor de México, tras el debate en el que participó ayer, siendo con claridad la ganadora de este ejercicio en el que presentó las ideas más claras y relevantes para beneficio de todos los mexicanos, afirmó el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Eloy Franklin Sarabia.

“Claudia Sheibaum, demostró contar con datos claros y propuestas contundentes durante este primer debate, dando cuenta y con hechos comprobados de los logros que alcanzó siendo jefa de gobierno de la Ciudad de México, y se ha propuesto seguir combatiendo la corrupción, eliminando privilegios y promoviendo la austeridad republicana. Gracias a esta política, se ha logrado un ahorro de 2.4 billones de pesos, lo que ha permitido financiar programas sociales importantes”, dijo el dirigente.

Eloy Franklin, también destacó en este mismo sentido, las acciones que el gobierno de Claudia Sheinbaum emprenderá utilizando nuevas tecnologías para promover la transparencia y combatir la corrupción en las compras y los contratos con particulares. Esto se evidenció durante su gestión en la Ciudad de México a través del Tianguis Digital.

Asimismo, resaltó que el 57.9 por ciento de la población se siente satisfecha con el IMSS Bienestar, el cual forma parte del Sistema de Salud para el Bienestar y expuso que la privatización de los servicios de salud no ha servido y se han convertido en centros de corrupción.

Agregó el dirigente del Partido Verde que el compromiso de Claudia Sheinbaum con la justicia y la igualdad se refleja en su propuesta de crear una Agencia Nacional Anticorrupción y en su histórica creación de la Fiscalía Antifeminicidios durante su mandato como jefa de gobierno. Estas propuestas coinciden con los ideales del Partido Verde, que busca garantizar la creación de fiscalías especializadas en delitos contra las mujeres en todo el país.

“En San Luis Potosí, no tenemos duda que con el respaldo del Partido Verde, la doctora Claudia Sheinbaum logrará un resultado muy importante este próximo 2 de junio, con el total apoyo no solo de nuestra estructura, sino también con el liderazgo que aporta nuestra candidata al Senado Ruth González y las y los candidatos a las diputaciones federales, locales y las presidencias municipales”, finalizó.

