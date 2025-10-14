18.5 C
CLASES PRESENCIALES COMENZARÁN A REANUDARSE DE MANERA GRADUAL

By Redacción
lunes, octubre 13, 2025

• La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado prioriza la salud y seguridad de las y los estudiantes, por lo que inició evaluaciones de daños y labores de limpieza en planteles.

Por instrucciones del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, este lunes 13 de octubre iniciaron las jornadas de valoración y saneamiento en las escuelas de la Huasteca Potosina, con el objetivo de garantizar espacios seguros y adecuados para la comunidad escolar. Estas acciones permitirán reanudar las clases presenciales de manera gradual a partir de este martes 14 de octubre, asegurando un retorno ordenado y responsable.
La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), en coordinación con el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE), realiza un monitoreo constante de los planteles de Educación Básica, Indígena, Media Superior y Superior, para determinar cuáles se encuentran en condiciones óptimas. Los equipos técnicos verifican daños estructurales y servicios básicos antes de autorizar el regreso a clases.
Se exhorta a madres, padres, tutores y personal docente a mantenerse atentos a los comunicados oficiales del Gobierno del Estado y de las instituciones educativas correspondientes. Solo los planteles que cumplan con las condiciones de seguridad necesarias reanudarán actividades de forma gradual desde este martes 14 de octubre.

