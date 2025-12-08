CIRCUITO POTOSÍ AVANZA CON IMAGEN URBANA RENOVADA

* El Gobierno del Estado intensifica acciones de limpieza y supervisión para garantizar orden, seguridad e infraestructura vial digna para las familias potosinas.

La Junta Estatal de Caminos fortalece la mejora integral del Circuito Potosí con operativos permanentes de retiro de pendones, espectaculares y diversos tipos de propaganda colocados sin autorización. En este sentido, desarrollan recorridos continuos a lo largo de los más de 40 kilómetros de esta vía, con el objetivo de eliminar el ruido visual y recuperar una imagen urbana acorde con un desarrollo moderno y sin límites.

El titular de la dependencia, Francisco Reyes Novelo, destacó que se están retirando anuncios instalados de manera irregular por empresas constructoras y otros particulares, quienes los colocan en postes o estructuras sin permisos ni medidas de seguridad. Estas prácticas generan contaminación visual y representan riesgos para automovilistas y peatones, por lo que se mantendrá el orden y aplicarán las sanciones correspondientes a quienes incumplan la normativa establecida.

La Junta continuará con supervisiones permanentes para impedir la reinstalación de propaganda ilegal y garantizar que el Circuito Potosí conserve una imagen limpia, segura y funcional. Con estas acciones, el Gobierno del Estado fortalece la movilidad y ofrece a la población espacios urbanos más ordenados.