CIERRA 2025 CON DELITOS A LA BAJA

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) informó que, con base en las cifras de delitos y víctimas por cada 100 mil habitantes del periodo 2015–2025, San Luis Potosí registra avances relevantes en seguridad pública, con reducciones significativas en la mayoría de los delitos de alto impacto durante 2025 en comparación con 2024.

El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, explicó que estos resultados reflejan el impacto positivo de la estrategia integral de seguridad impulsada por el Gobierno del Estado, enfocada en la prevención, la proximidad social, la inteligencia operativa y la coordinación interinstitucional.

Entre los principales indicadores, el homicidio doloso disminuyó 53 por ciento, al pasar de 12.75 a 5.97 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que el feminicidio registró una reducción del 62 por ciento, al bajar de 0.86 a 0.33, lo que representa un avance importante en la protección de las mujeres.

Otros delitos también muestran una tendencia a la baja: el secuestro disminuyó 7 por ciento; el robo a casa habitación, 29 por ciento; el robo de vehículo, 45 por ciento; y el robo a transeúnte, 26 por ciento, impactando positivamente en la paz y tranquilidad de las familias potosinas.

Juárez Hernández indicó que la extorsión es el único delito que requiere atención prioritaria, con una variación del 22 por ciento, por lo que se refuerzan sin límites las acciones de inteligencia, el combate a llamadas de extorsión, la coordinación con instancias federales y las campañas preventivas, al tiempo que reiteró que el balance general es positivo y que se mantendrán los esfuerzos para fortalecer la seguridad en todo el estado.