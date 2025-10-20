CERTIFICA SAN LUIS ZONAS LIBRES DE TUBERCULOSIS EN GANADERÍA

* Municipios de la Huasteca, Tamasopo y El Naranjo, garantizan la salud animal, y de productos lácteos.

Con el respaldo sin límites del Gobierno del Estado, que encabeza el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), certificó a los municipios de Tamasopo y El Naranjo como libres de tuberculosis bovina, tras aplicar pruebas sanitarias a cerca de 15 mil cabezas de ganado.

En coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se acreditaron más de 11 mil 280 reses en Tamasopo y tres mil 700 en El Naranjo, cumpliendo los estándares que exige el Departamento de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para exportación y comercialización.

Este avance es posible gracias al impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien, a través del eje Campo Sostenible, fortalece la sanidad ganadera y permite que productores accedan a mejores mercados, con precios justos por su ganado y productos derivados.