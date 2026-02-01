CERCO SANITARIO FRENÓ 14 CASOS DE PLAGA GUSANO BARRENADOR

* Animales enfermos son atendidos en seis municipios. Cursos y vigilancia siguen en las cuatro regiones.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, implementó un cerco sanitario que permitió detectar y frenar 14 casos de gusano barrenador del ganado en seis municipios de la Huasteca, protegiendo sin límites la actividad pecuaria y respaldando a más de 12 mil familias productoras, mediante acciones coordinadas con instancias sanitarias y el sector ganadero.

Con operativos permanentes, revisión de ganado en tránsito, atención médica a animales afectados y capacitación en las cuatro regiones de San Luis Potosí, se logró contener la plaga y mantener la sanidad animal, fortaleciendo el rescate del campo y la estabilidad productiva en las zonas rurales.

Con vigilancia continua y cercanía con las comunidades del sector agropecuario, la administración Estatal refrenda su compromiso de proteger el patrimonio de las familias del campo, impulsando acciones que fortalecen la producción y consolidan el cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí.