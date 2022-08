Celebran alcaldes metropolitanos impulso de obras estatales sin distingo 

-El nuevo Circuito Potosí otorgará plusvalía a colonias donde habita gente trabajadora

La alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes y el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, reconocieron al nuevo Gobierno estatal que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, por impulsar obras en beneficio de todas y todos los habitantes de la zona metropolitana, sin marcar favoritismos y distingo de colores o partidos como lo habían hecho anteriores administraciones estatales.

La presidenta municipal, Leonor Noyola celebró que Soledad de Graciano Sánchez tenga un Gobernador que les permitirá encaminarse a las vías del desarrollo, luego de que la “herencia maldita” lo mantuvo más de 20 años en el olvido, ahora contará con un Circuito Potosí que dará plusvalía a las colonias de gente trabajadora.

“Estoy muy contenta de contar con un gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien ha trabajado incansablemente para llevarnos por la ruta del progreso para seguir con ese desarrollo, porque en Soledad no se detiene el desarrollo, en Soledad seguimos adelante”, expresó Noyola Cervantes.

Por su parte, el edil capitalino, Enrique Galindo Ceballos afirmó que se tendrá una ciudad de otro nivel porque el Circuito Potosí es una gran oportunidad para el crecimiento, coincidió con la alcaldesa, Leonor Noyola, en que la vialidad otorgará plusvalía a colonias, que, específicamente en el sector sur-oriente de la capital, habían padecido la indiferencia de administraciones pasadas.

“Hay una visión de coordinación, hace unos días tuvimos una mesa de trabajo, la alcaldesa, Leonor Noyola, el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona y su servidor, hoy no hay colores, no hay disputas, no hay ningún tipo de rivalidad, lo que hay es una gran voluntad política de trabajo que es una gran oportunidad para la zona metropolitana y el estado”.

