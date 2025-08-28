CEART CELEBRA 17 AÑOS CON CONCIERTO GRATUITO DE LA CAMERATA

La cita es hoy jueves 28 de agosto a las 19:30 horas la Camerata ofrecerá un vibrante concierto en el Ceart para conmemorar su 17º aniversario.

El Centro de las Artes (Ceart) celebra su 17 aniversario con un magno concierto gratuito de la Camerata este jueves 28 de agosto a las 19:30 horas. El evento será en el emblemático recinto de Calzada de Guadalupe, ofreciendo al público una experiencia musical única que reúne tradición y vanguardia.

Gracias al impulso sin límites a la cultura y las artes por parte del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona la Camerata presentará un programa vibrante que abarca desde la ópera y la música clásica hasta bandas sonoras de cine y clásicos del rock. El repertorio incluirá obras de Bizet, Haydn, y temas icónicos como Star Wars, Por una cabeza y Bohemian Rhapsody, entre otros.

Este concierto no solo celebra un aniversario, sino también el papel del Ceart como punto de encuentro para expresiones artísticas diversas. La música será el vehículo que una generaciones y emociones, reafirmando la misión del Ceart de acercar el arte a toda la comunidad.