CANACO RECONOCE AMPLIACIÓN DE AVENIDA SALK COMO DETONADOR DEL CRECIMIENTO DE SLP

• El presidente Fernando Díaz de León dijo que esta infraestructura abre la posibilidad de nuevos desarrollos comerciales e inmobiliarios.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de San Luis Potosí reconoció que la reciente inauguración de la prolongación de la avenida Salk hecha por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, representa un paso importante para fortalecer la conectividad hacia la zona industrial, que será un complemento estratégico de la Vía Alterna sur en la reducción del congestionamiento vehicular en la Carretera 57, especialmente en horas pico.

El presidente del organismo empresarial, Fernando Díaz de León dijo que ve con buenos ojos este tipo de inversiones, porque agilizan el traslado de personas, permiten una mayor eficiencia logística para cientos de unidades económicas, además de que será una vía de conexión relevante para colonias y asentamientos cercanos, donde habitan muchas personas que laboran en la zona industrial, que por años enfrentaron condiciones viales adversas.

Además, destacó que la infraestructura abre la posibilidad de nuevos desarrollos comerciales e inmobiliarios en la zona sur de la ciudad, por lo que sector terciario valora estas obras como detonadores de inversión y revitalización urbana, que dan vida a áreas que habían permanecido rezagadas durante décadas, con mejores condiciones para el comercio, los servicios y la movilidad.

Finalmente, la Canaco solicitó que se analice la posibilidad de ampliación hacia el Eje 140, para aprovechar al máximo los beneficios de estas obras, facilitando el tránsito hacia el sur metropolitano y asegurando un crecimiento ordenado, competitivo y sostenible para la capital potosina.