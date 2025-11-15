26.9 C
BUEN FIN 2025 DINAMIZA LA ECONOMÍA LOCAL Y POTENCIA EL CONSUMO NACIONAL

sábado, noviembre 15, 2025

* Más de tres mil comercios participan en la campaña, que prevé una derrama superior a cuatro mil 400 millones de pesos y un crecimiento estimado del 10 por ciento respecto al año anterior.

La edición 2025 del Buen Fin se consolida como un motor estratégico para la recuperación económica del Estado, al integrar por primera vez el distintivo Hecho en México como eje para fortalecer el consumo de productos nacionales. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez, destacó que esta medida impulsa la competitividad local y refuerza la confianza de las familias al adquirir artículos elaborados en el país.
Con vigencia hasta el 17 de noviembre, el programa amplía las oportunidades para que micro, pequeñas y medianas empresas participen con ofertas reales y atractivas, permitiendo mayor visibilidad a negocios locales y promoviendo la circulación de recursos dentro de la entidad.
Para esta edición, más de tres mil comercios potosinos están registrados para ofrecer promociones que fomentan un consumo informado y responsable. Se estima una derrama económica de cuatro mil 400 millones de pesos, lo que representaría un crecimiento cercano al 10 por ciento en comparación con 2024.

