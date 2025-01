Brinda IMSS San Luis Potosí asesoría a través del personal Técnico en Atención y Orientación al Derechohabiente

El personal Técnico en Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene la encomienda de asesorar con información clara y precisa sobre los trámites y servicios que otorga la institución, así como de gestionar ante las diversas áreas la respuesta a las necesidades de la derechohabiencia.

La coordinadora de Atención y Orientación al Derechohabiente del IMSS en San Luis Potosí, Minerva Salgado Bustamante, señaló que la labor del personal TAOD es atender inquietudes y dudas sobre trámites y servicios, de acuerdo con los lineamientos institucionales.

Indicó que la Coordinación de Atención y Orientación ha implementado diversas estrategias para mejorar la comunicación con los derechohabientes, incluyendo la atención personalizada, la capacitación continua al personal técnico y la utilización de herramientas digitales. Estas acciones han permitido resolver inquietudes de manera más rápida y efectiva, lo que se traduce en una mayor satisfacción entre los usuarios.

Precisó que el personal se encuentra ubicado en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1, No. 2 y No. 50 en la capital del estado; en el HGZ No. 6 en Ciudad Valles, y en los Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) No. 4 y No. 9 en El Naranjo y Rioverde.

En el Primer Nivel de Atención se ubican los módulos en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 3 en Ciudad Valles; UMF No. 5 en Soledad de Graciano Sánchez; No. 10 en Matehuala; No. 20 en Villa de Reyes, y No. 7, 45, 47, 49 y 51 en la capital.

Salgado Bustamante precisó que también en las subdelegaciones administrativas Oriente y Poniente de la capital potosina se cuenta con módulo de Atención y Orientación.

Resaltó que las y los TAOD cuentan con la certificación a través del Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), en el Estándar de Competencia 1268 “Atención al Usuario Basada en la Cultura del Buen Trato”, lo cual ha permitido reducir las quejas y otorgar un mejor trato a la derechohabiencia y a la población usuaria de los servicios

“La labor que realizan va más allá de la simple resolución de dudas; se trata de ofrecer una atención integral, empática y accesible, lo que contribuye a una experiencia más positiva para los beneficiarios de nuestros servicios”, concluyó la coordinadora de Atención y Orientación al Derechohabiente.