BRIGADAS DEL DIF ESTATAL LLEVAN AYUDA COMUNITARIA A TAMAZUNCHALE Y ÉBANO

lunes, octubre 20, 2025
• Con la Campaña «Todos Unidos por la Huasteca», realizan limpieza y apoyo en Tamazunchale y Ébano para ayudar a las familias afectadas por las lluvias.

Ante las afectaciones causadas por las lluvias intensas en la región Huasteca y por instrucción del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) envió brigadas de mujeres y hombres a Tamazunchale y a Ébano para brindar apoyo inmediato a las comunidades, como parte de la campaña «Todos Unidos por la Huasteca».
La directora general, Virginia Zúñiga Maldonado, manifestó que con estas acciones el DIF Estatal reafirma su compromiso sin límites con la Huasteca, trabajando unidos de la mano con las familias para que puedan superar esta contingencia lo antes posible.
Indicó que el apoyo se concentró en Tamazunchale y Ébano, llevando a cabo la entrega de apoyos sociales y funcionales, además de acciones de ayuda comunitaria para asistir a las familias afectadas por las recientes lluvias en su proceso de recuperación.

