BECAS EDUCATIVAS AMPLÍAN OPORTUNIDADES PARA LA JUVENTUD POTOSINA

* Más de 50 universidades privadas se suman a un esquema de apoyos que facilita el acceso a estudios de nivel medio superior, superior y posgrado.

Gracias al cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí, el acceso a la educación sigue fortaleciéndose con un programa de becas que abre puertas a miles de jóvenes en distintas etapas de su formación académica. A través del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), se mantiene una red de convenios con más de 50 universidades privadas, lo que permite otorgar apoyos que van del 10 al 100 por ciento, además de incluir becas de idiomas y opciones para instituciones que también cuentan con nivel preparatoria.

Estos apoyos están dirigidos a estudiantes de nuevo ingreso, ya sea al inicio de semestre o cuatrimestre, mientras que quienes ya cursan sus estudios podrán incorporarse en el siguiente periodo académico. Tan solo el año pasado se entregaron más de 15 mil becas, consolidando un modelo que amplía horizontes y elimina barreras para que más jóvenes puedan continuar su preparación profesional en un entorno que avanza sin límites.

Las y los interesados pueden realizar su trámite directamente en las instalaciones del Instituto, consultar las redes sociales oficiales o comunicarse vía telefónica al (444) 896 42 95 para conocer requisitos y alcances del programa, que forma parte del compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la educación y generar más oportunidades de desarrollo en todo el Estado.