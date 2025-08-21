BANDA MACHOS Y MI BANDA EL MEXICANO PONEN A BAILAR A LA FENAPO

* Una noche sin límites con éxitos que hicieron vibrar a miles de asistentes.

La Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025 vivió una noche de fiesta sin límites con la presentación de Mi Banda El Mexicano y Banda Machos, dos agrupaciones emblemáticas que abarrotaron El Foro, convirtiendo el recinto en una gran pista de baile en la que miles de asistentes disfrutaron en un ambiente familiar y lleno de alegría.

El espectáculo inició con Mi Banda El Mexicano, que desató la euforia al interpretar sus más grandes éxitos como Ramito de violetas, No bailes de caballito y Feliz, feliz, temas que forman parte de la memoria colectiva y que hicieron cantar y brincar a los presentes. La agrupación agradeció la invitación a una fiesta tan grande como la Fenapo, donde compartieron su música con un público entusiasta y entregado.

Posteriormente, la llamada “reina de todas las bandas” encendió aún más los ánimos con un recorrido musical cargado de energía y tradición. Banda Machos puso a bailar a todos con clásicos como La culebra, Historia sin fin y Un indio quiere llorar, confirmando su lugar como una de las agrupaciones más queridas de la música popular mexicana. También agradecieron el ser parte de este encuentro que reúne a miles de familias potosinas.

Con la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la fiesta de San Luis Potosí continúa ofreciendo espectáculos de primer nivel, gratuitos y para todos los gustos, consolidando a la Fenapo como la feria más importante de México.