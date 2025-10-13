17.9 C
San Luis Potosí
AVANZA RESCATE VIAL AL NORTE DE LA CAPITAL CON OBRAS DE GRAN IMPACTO

domingo, octubre 12, 2025

* Proyectos estratégicos mejoran la conectividad, la seguridad y la calidad de vida de las familias potosinas.

El Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, continúa fortaleciendo la infraestructura urbana y brinda movilidad sin límites a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) se mantienen los trabajos en dos importantes vías estratégicas: Prolongación Moctezuma y la segunda etapa de la avenida Adolfo López Mateos, que durante años permanecieron en el abandono.
Durante un recorrido de supervisión, la titular de la dependencia, Isabel Leticia Vargas Tinajero, constató el avance de las obras que no se han detenido pese a las recientes lluvias. Los proyectos contemplan acciones integrales que aseguren una infraestructura duradera, mejoren la conectividad vial y eleven la plusvalía de las zonas beneficiadas.
En Prolongación Moctezuma se ejecutan trabajos de renovación de redes hidráulicas y sanitarias, rediseño de banquetas, superficie de rodamiento, pintura y señalética; mientras que en la avenida Adolfo López Mateos avanza la construcción del colector pluvial y la rehabilitación del drenaje sanitario. Con estas acciones, la vigente administración reafirma su visión sin límites para modernizar la ciudad y responder con hechos a las necesidades de las y los potosinos.

