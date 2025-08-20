AVANZA MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA ZONA INDUSTRIAL

• Aunque es competencia municipal el mantenimiento de las vialidades en la zona industrial, el Gobierno estatal rehabilita esta área con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial.

La Junta Estatal de Caminos (JEC) avanza con obras de rehabilitación en la zona industrial de San Luis Potosí. Los trabajos, que incluyen bacheo, limpieza y chapoleo de áreas verdes, se desarrollan con base en estudios técnicos que priorizan las vialidades con mayor deterioro y aforo vehicular, como el eje 128 y el eje 134.

En cumplimiento con la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona estas acciones brindarán una movilidad sin límites y traslados más seguros y eficientes para más de 20 mil trabajadores que diariamente acuden a esta zona.

Aunque es competencia municipal el mantenimiento de las vialidades en la zona industrial el Gobierno Estatal continúa trabajando con el acuerdo entre la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI).

Actualmente, se evalúa la intervención integral en el eje 132 y avenida CFE, con el objetivo de atender con prontitud los tramos más críticos.