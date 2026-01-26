AVANZA LA NUEVA AUTOPISTA SAN LUIS–MATEHUALA CON OBRAS CLAVE EN EJECUCIÓN

* Tres entronques ya se encuentran en proceso constructivo dentro del proyecto carretero más relevante del país, que transformará la conectividad del Estado.

La construcción de la nueva autopista San Luis–Matehuala registra avances visibles con el desarrollo simultáneo de tres entronques estratégicos, marcando un punto de inflexión en la modernización de la infraestructura carretera del Estado. Con apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona esta obra responde a una demanda histórica de más de tres décadas y permitirá reducir tiempos de traslado, mejorará la movilidad y fortalecerá la conexión entre regiones, confirmando el cambio que se vive y se siente en materia de desarrollo y atención a las necesidades de las familias.

El titular de la Junta Estatal de Caminos (JEC), Francisco Reyes Novelo, detalló que actualmente se trabaja en los entronques ubicados en Villa de Arista, El Peyote, donde ya se encuentra concluida la primera etapa del proyecto, y a la llegada a Matehuala. Las labores incluyen construcción de zapatas, armado de pilotes, excavaciones, despalmes y colado de escamas, además del desarrollo de gazas de acceso en el entronque de Matehuala, que permitirá la conexión directa tanto con la cabecera municipal como con el libramiento, facilitando el tránsito local y de largo itinerario.

Con una longitud proyectada de 118 kilómetros y configuración de autopista de cuota tipo A4, esta vía se perfila como una alternativa eficiente a la carretera 57 y como un detonante del crecimiento económico y logístico. La obra consolida una nueva etapa de conectividad para San Luis Potosí, con una proyección de desarrollo sin límites que fortalece la competitividad regional.