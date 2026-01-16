10.7 C
San Luis Potosí
AVANZA LA CERTIFICACIÓN POLICIAL EN MUNICIPIOS DEL ESTADO

jueves, enero 15, 2026

* La coordinación institucional refuerza los procesos de evaluación para contar con corporaciones municipales confiables y mejor preparadas.

La Secretaría General de Gobierno (SGG), a través del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado (CECCE), dio seguimiento a los procesos de certificación de elementos municipales mediante reuniones de trabajo con enlaces de Ciudad Valles y Villa de Arista, con el objetivo de fortalecer sin límites la coordinación entre los distintos niveles de Gobierno en materia de seguridad.
La titular, Mónica Gordoa Mercado, detalló que estas acciones forman parte del impulso que se ha dado a la profesionalización policial en San Luis Potosí por parte del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien prioriza cuerpos de seguridad con competencias, habilidades y valores acordes a la responsabilidad de servir a las familias, ampliando la cobertura de evaluaciones en los 59 ayuntamientos del Estado.

