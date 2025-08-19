AVANZA ENTREGA DE PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Se tiene cubierto más del 70 por ciento de las entregas del tercer periodo del 2025 para una alimentación y nutrición sin límites.

La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), continúa el recorrido por las cuatro regiones para entregar los apoyos sin límites del programa de Seguridad Alimentaria, con especial atención en Santa Catarina, Aquismón, San Martín Chalchicuautla, Coxcatlán, San Antonio, Tancanhuitz, Tanlajás, Huehuetlán, Tampamolón Corona y Guadalcázar.

Lo anterior lo dio a conocer la titular de Sedesore, Rosario Martínez Galarza, quien puntualizó que, de acuerdo a lo instruido por el Mandatario Estatal, Ricardo Gallardo Cardona se ha puesto especial atención a municipios afectados por las lluvias en junio.

Dijo que gracias a estos esfuerzos la carencia por el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad se redujo del 2022 al 2024 del 13.9 por ciento al 11.7 por ciento según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Durante este cuarto año de Gobierno se tiene cubierto el 70 por ciento de las entregas del tercer periodo, por lo que las brigadas visitaron las comunidades de Palolco, Chiconamel, Xochicuatla, El Huelero, Miraflores, Los Sabinos, Macuilocatl, Putecatl, Huexco, Chimimexco, Lagunillas, Totomoxtla de Tampacán; mientras que en Villa de Arista recorrieron el Mezquite, el Charquito, Salitrillos, Derramaderos, San Elías, Rincón de Leija, el Tajo y el Arbolito; además de Tamuín, Rioverde, Ciudad Fernández, Rayón, Catorce, Vanegas, Venado, Villa Hidalgo, Santo Domingo, Cerro de San Pedro, capital potosina, entre otros.