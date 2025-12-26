AVANZA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA AUTOPISTA SAN LUIS–MATEHUALA

• El proyecto carretero más importante de México, impulsa a San Luis Potosí con una carretera que hará más eficiente y seguro los traslados hacia el norte del país.

La Junta Estatal de Caminos (JEC) impulsa la modernización de la infraestructura carretera en San Luis Potosí con la construcción de la nueva autopista San Luis–Matehuala, una obra estratégica del Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, que responde a una demanda histórica de más de 30 años y que mejorará la movilidad, reduciendo los tiempos de traslado entre la capital y el altiplano en beneficio de comerciantes, trabajadores y para quienes transportan mercancías.

El titular de la JEC, Francisco Reyes Novelo, informó que se mantiene una supervisión permanente del proyecto y de las acciones que ejecuta la empresa responsable del diseño y construcción. Actualmente se realizan trabajos preliminares en los entronques Matehuala y Villa Hidalgo, los cuales fortalecerán sin límites la conectividad entre carreteras y elevarán la seguridad vial en puntos clave de intersección.

La nueva autopista, con una longitud de 118 kilómetros, será de cuota y tipo A4, con cuatro carriles, y funcionará como una alternativa eficiente para desahogar el tránsito de la carretera federal 57. Esta obra se perfila como una de las más importantes para el desarrollo económico del estado, al combatir el rezago en movilidad y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para las y los potosinos.