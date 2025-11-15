AVANZA CENSO DE DAÑOS POR INUNDACIONES EN LA HUASTECA

• Autoridades municipales y técnicos de la Sedarh realizan un censo de más de 20 mil hectáreas afectadas para definir inversiones y solicitar apoyos a dependencias federales.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), avanza en los trabajos de revisión y evaluación de los daños ocasionados por las recientes inundaciones en municipios de la Huasteca. En coordinación con alcaldes y productores del campo, realizó la planeación de las acciones necesarias para el rescate del sector agropecuario, con el acompañamiento de dependencias federales.

El titular de la Sedarh, Jorge Luis Díaz Salinas, informó que, por instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de apoyar sin límites a productores, recorrió los ejidos Nuevo Ahuacatitla, Los Huastecos, San José de Limón y el rancho El Gargalote, en Tamuín, donde constató los daños ocasionados por el desbordamiento de los ríos Moctezuma y Tampaón en cultivos de papaya, sandía, melón y hortalizas, además de recabar las necesidades de los agricultores.

Autoridades de varios municipios y técnicos de la Sedarh realizarán un censo para precisar las más de 20 mil hectáreas dañadas y definir las inversiones necesarias, a fin de gestionar apoyos ante Agricultura federal, Conagua y la Presidencia. Al mismo tiempo, el Gobierno estatal avanza en la planeación de programas agropecuarios para el ciclo 2026.